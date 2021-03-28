بلينكن: العلاقات الأمريكية - الصينية تشهدا "عداء متزايدا" في بعض الجوانب

(رويترز)

ذكر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اليوم الأحد أنه يرى "عداء متزايدا" في بعض جوانب علاقة بلاده مع الصين.

وقال لشبكة (سي.إن.إن) "ثمة جوانب من العلاقة تشهد عداء متزايدا وهناك جوانب تنافسية"، مضيفا أنه توجد أيضا مجالات تعاون بين البلدين.

واستنكرت الولايات المتحدة أمس السبت العقوبات التي فرضتها الصين على اثنين من المسؤولين الأمريكيين في مجال الحقوق الدينية وعلى نائب كندي في نزاع بشأن معاملة بكين للويغور المسلمين وغيرهم من الأقليات.

وأعلنت الصين أمس السبت فرض عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا، ردا على العقوبات المفروضة على مواطنين وجماعات من الصين بسبب أسلوب تعامل بكين مع أقلية الويغور المسلمة بمنطقة شينجيانغ.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الصين ستفرض عقوبات على رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية جايل مانشين ونائبها توني بيركنز.

كما فرضت الصين عقوبات على عضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وفقا للبيان.