اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بريطانيا توافق على إجراء اختبار جديد باسم "لعاب كوفيد" للكشف عن فيروس كورونا

الأحد، 28 مارس 2021 01:00 م
بريطانيا توافق على إجراء اختبار جديد باسم "لعاب كوفيد" للكشف عن فيروس كورونا جهاز "لعاب كوفيد" للكشف عن كورونا
ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت السلطات البريطانية على إجراء التجارب لاختبار جديد يتمكن من الكشف عن فيروس كورونا خلال 20 ثانية، من خلال اعتماده على هينة من لعاب المواطنين خاصة المسافرين بالمطارات وفى المناطق المزدحمة مثل ملاعب كرة القدم ومكاتب العمل، طبقا لما ورد في صحيفة الديلى ميل البريطانية.

برطانيا توافق على إجراء اختبار يكسف عن كورونا من خلال مسحة اللعاب
بريطانيا توافق على إجراء اختبار يكسف عن كورونا من خلال مسحة اللعاب

وأكدت بريطانيا أنها وافقت على إجراء اختبار سريع لفيروس كورونا يعطي نتيجة في 20 ثانية فقط والذى أطلق عليه "لعاب كوفيد"، بعد تم تجربته في مطار هيثرو تمهيدا لطرحه على نطاق أوسع خلال الأشهر المقبلة وتحديداً في المطارات والأماكن الرياضية وأماكن العمل.

ويتضمن الاختبار مسحة من اللعاب من الخدين الداخليين، على عكس مسحات الأنف واللوزتين الأكثر شيوعًا، وبعد ذلك يتم إدخال المسحات في جهاز بحجم ماكينة القهوة  والذي يقوم بتنظيف العينة بحثًا عن الفيروس، حيثيتصل هذا الجهاز بكاميرا رقمية متصلة بمجهر تقوم بفحص العينة وتشغيلها من خلال جهاز كمبيوتر مبرمج لاكتشاف الفيروس.

اختبار لعاب كوفيد ينجح فى الكشف عن الاصابة فى غضون 20 ثانية
اختبار لعاب كوفيد ينجح فى الكشف عن الاصابة فى غضون 20 ثانية

ويأخذ المستخدمون العينة الخاصة بهم  التي تتم في غضون 20 ثانية، حيث يتمكن كل جهاز على إجراء مئات الاختبارات في اليوم.

وأكدت إحدى الشركات البريطانية التي تقوم بتوزيع الاختبار أن هذا الجهاز من أكثر الأدوات السريعة دقة، حيث نجح في رصد  98 % من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، بعد أن تم الاختبار في مطار هيثرو وتمت مقارنة أدائه باختبارات PCR المعيارية الذهبية، والتي قد تستغرق عدة أيام لتحقيق النتائج.

اختبار فيروس كورونا الجديد
اختبار فيروس كورونا الجديد

وقد يكون هذا الاختبار خطوة هامة في الإجراءات التي تقودها بريطانيا خلال الوقت الراهن لتخفيف قيود الاغلاق التي قد تم فرضها مسبقا بسبب تفشى المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.

 


فيروس كورونا

كورونا فيروس

كورونا

اخبار كورونا

اختبار كورونا

مسحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل توقف لقاحات كورونا انتشار العدوى بدون أعراض؟..اعرف الإجابة

السبت، 27 مارس 2021 03:00 م

5 أعراض عصبية يتركها كورونا بأجساد المتعافين.. فقدان الذاكرة والصداع أبرزها

السبت، 27 مارس 2021 12:00 م

بلومبرج: إعطاء أكثر من 518 مليون جرعه لقاح كورونا بـ140 دولة حتى الآن

السبت، 27 مارس 2021 10:54 ص

دراسة: تلقى لقاحات الإنفلونزا أدى إلى انخفاض أعداد إصابات كورونا

الجمعة، 26 مارس 2021 08:00 م

علماء أمريكيون يعملون على تطوير لقاحا يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا

الجمعة، 26 مارس 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة