بريطانيا توافق على إجراء اختبار جديد باسم "لعاب كوفيد" للكشف عن فيروس كورونا

ندى سليم

وافقت السلطات البريطانية على إجراء التجارب لاختبار جديد يتمكن من الكشف عن فيروس كورونا خلال 20 ثانية، من خلال اعتماده على هينة من لعاب المواطنين خاصة المسافرين بالمطارات وفى المناطق المزدحمة مثل ملاعب كرة القدم ومكاتب العمل، طبقا لما ورد في صحيفة الديلى ميل البريطانية.



بريطانيا توافق على إجراء اختبار يكسف عن كورونا من خلال مسحة اللعاب

وأكدت بريطانيا أنها وافقت على إجراء اختبار سريع لفيروس كورونا يعطي نتيجة في 20 ثانية فقط والذى أطلق عليه "لعاب كوفيد"، بعد تم تجربته في مطار هيثرو تمهيدا لطرحه على نطاق أوسع خلال الأشهر المقبلة وتحديداً في المطارات والأماكن الرياضية وأماكن العمل.

ويتضمن الاختبار مسحة من اللعاب من الخدين الداخليين، على عكس مسحات الأنف واللوزتين الأكثر شيوعًا، وبعد ذلك يتم إدخال المسحات في جهاز بحجم ماكينة القهوة والذي يقوم بتنظيف العينة بحثًا عن الفيروس، حيثيتصل هذا الجهاز بكاميرا رقمية متصلة بمجهر تقوم بفحص العينة وتشغيلها من خلال جهاز كمبيوتر مبرمج لاكتشاف الفيروس.



اختبار لعاب كوفيد ينجح فى الكشف عن الاصابة فى غضون 20 ثانية

ويأخذ المستخدمون العينة الخاصة بهم التي تتم في غضون 20 ثانية، حيث يتمكن كل جهاز على إجراء مئات الاختبارات في اليوم.

وأكدت إحدى الشركات البريطانية التي تقوم بتوزيع الاختبار أن هذا الجهاز من أكثر الأدوات السريعة دقة، حيث نجح في رصد 98 % من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، بعد أن تم الاختبار في مطار هيثرو وتمت مقارنة أدائه باختبارات PCR المعيارية الذهبية، والتي قد تستغرق عدة أيام لتحقيق النتائج.



اختبار فيروس كورونا الجديد

وقد يكون هذا الاختبار خطوة هامة في الإجراءات التي تقودها بريطانيا خلال الوقت الراهن لتخفيف قيود الاغلاق التي قد تم فرضها مسبقا بسبب تفشى المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.