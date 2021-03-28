بريطانيا تسجل 4715 حالة إصابة جديدة بكورونا منهم 201 فى ويلز فقط وسريلانكا ترصد 163 شخص

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سجلت المملكة المتحدة، اليوم السبت 4715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت السلطات الصحية في سريلانكا امس السبت 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 91 ألفا و561 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة دايلي نيوز السريلانكية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 558 حالة؛ عقب تسجيل خمس حالات وفاة جديدة خلال الساعات السابقة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 2615 حالة على مستوى البلاد، بينما تعافى 343 حالة أمس ليبلغ العدد الاجمالي 88 ألفا و388 حالة.

كما أعلنت وكالة الصحة العامة في ويلز البريطانية امس السبت أنه تم تسجيل ٢٠١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) خلال ال٢٤ ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 208 آلاف و٨٩٥ حالة.

وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) - إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٥٥٠٥ حالات.