بدء تطوير مدارس الفيوم ضمن مبادرة "حياة كريمة" والمحافظ يتابع الأعمال.. صور

الفيوم - رباب الجالى

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية بعدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن الجولة بدأت بتفقد المحافظ لسير العمل بمشروع رفع كفاءة مدرسة أبو صير دفنو للتعليم الأساسي، وإنشاء مبنى جديد بالمدرسة بإجمالى 14 فصلا بخلاف المعامل والمكاتب الإدارية ودورات المياه ليصل إجمالى عدد فصول المدرسة إلى 44 فصلاً، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7 ملايين جنيه، بهدف تخفيف الكثافة بفصول المرحلتين الإبتدائية والإعدادية والتوسع فى فصول رياض الأطفال.

وخلال الزيارة التقى المحافظ عدداً من المواطنين واستمع لشكاواهم ووجه بسرعة حلها، مشيراً إلى أنه سيتم إيجاد حل عاجل لمشكلة مرور أسلاك الضغط العالى بجوار المدرسة والمنازل المجاورة لها.

كما تفقد المحافظ سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وتجديد مدرسة قلهانة الإعدادية المشتركة، والتى تشمل 13 فصلا سيتم زيادتها إلى 21 فصلا، بإجمالى تكلفة تبلغ نحو 4 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال شهر أغسطس القادم.

وخلال الجولة ثمن محافظ الفيوم، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أنها تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن فى محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة، موضحاً أنه تم الإنتهاء من وضع ومراجعة الخطط التى بدأ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية من خلال سلاسل حوارية ولقاءات مع الجهاز التنفيذي، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والحوار المجتمعى مع المواطنين بالقرى المستهدفة، مؤكداً الإلتزام بالجداول الزمنية فى تنفيذ المشروعات حتى تدخل حيز الخدمة.

وأضاف المحافظ، أن جولة اليوم هى بداية لسلسلة من الجولات الميدانية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التى قد تواجه التنفيذ.

كما شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية دانيال التى يتم تنفيذها بالتوازى مع محطة رفع قرية سيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق، حيث استمع المحافظ لشرح من المهندس السيد على محمد مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول مكونات ومراحل العمل بالمشروع، الذى يشمل محطة رفع وشبكة إنحدار وخط طرد، وتقوم المحطة برفع مخلفاتها إلى محطة معالجة تطون المقامة على مساحة 10 أفدنة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المشروع خلال عام.

ووجه المحافظ مسؤولى الصرف الصحي، بدخول جميع الكتل السكنية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيز الخدمة بمشروعات الصرف الصحي.

كما شملت الجولة تفقد أعمال انشاء مبنى جديد للمرحلة الإعدادية بمدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز بقرية الغرق، لتصبح المدرسة مدرسة تعليم أساسي، فضلاً عن تخفيف الكثافة داخل الفصول الدراسية، بطاقة 14 فصل ابتدائي.



جانب من جولة محافظ الفيوم



جولة محافظ الفيوم على مشروعات حياة كريمة



جولة محافظ اليوم ووكيل وزارة التعليم على انشاء المدارس