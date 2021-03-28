انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافطتى الأقصر وجنوب سيناء

المحافظات – أحمد مرعى – فايزة مرسال

انطلقت اليوم المرحلة الثانية للتطعيم ضد مرش شلل الأطفال بمحافظتى الأقصر وجنوب سيناء، وذلك لتطعيم الأطفال من عمر يوم واحد وحتى خمس سنوات، لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن انطلاق المرحلة الثانية "الجرعة الثانية" من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين، اليوم الأحد الموافق 28 مارس2021، والتي تستمر لمدة 4 أيام علي التوالي حتي 31 مارس 2021، وذلك من خلال فرق متحركة من شقة إلى شقة، وفرق ثابته لتغطي جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية والمناطق العامة والحيوية بالمحافظة.

وتوجهت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، إلى جميع الأهالي بضرورة وجوب وإلزام تطعيم جميع الأطفال من خلال هذه الحملة ، سواء تلقي التطعيم في المرحلة الأولي بالشهر الماضي أو ممن تخلفوا عن المرحلة الأولي ، وحتي أيضاً لو كان الطفل تلقي تطعيماته الروتينيه قريباً جداً أو تلقي أي تطعيمات إضافية في الأيام السابقة، أو جاري حصوله على تطعيمه الروتيني خلال الأيام القادمة، حيث لا تتشابه هذه الجرعة التنشيطية مع أي من التطعيمات السابقة أو الروتينية المعتادة، مع العلم أن جميع التطعيمات الروتينية تؤجل "متوقفة" طوال فترة الحملة ماعدا جرعة الميلاد في أول 24 ساعة.

وأكدت صحة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه لا يوجد أي موانع نهائي من تلقي تطعيم الحملة القومية غير أطفال نقص المناعة ، ومنهم أيضا مصابي الأورام ، وكذلك الأطفال المعالجين بأي مشتقات الكورتيزون بجرعات عالية ولفترات طويلة ، وخلاف ذلك من إرتفاع درجة حرارة الطفل أو الحمى والمصابين بحالات مرضية شديدة ، يتم تأجيل التطعيم لحين الشفاء ، حيث أن الطعم آمن وبالمجان والفرق التى تقدمة للأطفال متخذة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وإنطلقت اليوم الحملة القومية للتطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة بجنوب سيناء ، وكافة المدن والقرى والتجمعات البدوية ، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وإشراف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة .

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء فى تصريحات له اليوم، إنه جرى تذليل كافة العقبات أمام الفرق الطبية المشاركة فى الحملة ، وتوفير سيارات لتجوب داخل الوديان والقرى والتجمعات البدوية للوصول إلى كافة الأطفال المستهدفة خلال هذه الحملة .

وأشار إلى أن الحملة تستهدف 23653 طفلًا وعدد الفرق المشاركة فى حملة التطعيم 125 فريقًا ثابتًا ومتحركًا بكافة المدن

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن التطعيم سيكون بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بجميع مدن المحافظة والقرى والوديان التابعة لكل مدينة لجميع الأطفال المدرجين ضمن جدول التطعيمات .

وطالب وكيل الوزارة المواطنين بضرورة تطعيم أطفالهم وارتداء الكمامة وحضور مرافق واحد مع الطفل خلال التطعيم لعدم التزاحم .