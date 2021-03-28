انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالقليوبية

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أعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد، الموافق 28 مارس، وعلى مدار أربعة أيام متتالية، حيث كانت الحملة الأولى نهاية شهر فبراير الماضى، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة أنهت استعداداتها لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مشيراً إلى أن مرض شلل الأطفال مرض معدٍ يصيب الطفل بشلل دائم لا علاج له، والتطعيم هو سلاحنا الوحيد للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال ولذلك تنظم وزارة الصحة والسكان حملات قومية لتطعيم الأطفال أقل من خمس سنوات.

وأضاف، أن التطعيم من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة والتطعيم سيتم من شقة إلى شقة بجميع النطاق الجغرافى لمحافظة القليوبية وبالمجان، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، وإطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم فى تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء على شلل الأطفال نهائيا.

وأردف وكيل الوزارة قائلا، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1090837 طفلا على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.

وأشار، إلى أنه تم تدريب 2391 فريقا طبيا للقيام بتنفيذ الحملة، منهم 314 فريقا ثابتا بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و2077 فريقا متحركا من شقة إلى شقة، لافتاً إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.