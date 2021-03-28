اليونان تعلن دعمها ومساندتها لـ"مصر الصديقة" في جنوح سفينة قناة السويس

كتبت/ هناء أبو العز

أعلنت اليونان دعمها ومساندتها لمصر في أزمة جنوح السفينة ايفر جريفن البنمية فى قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضى. وذكر بيان رسمي لوزارة الخارجية اليونانية أن الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل البحرى والجمعية اليونانية لمالكى السفن ورجال الإنقاذ والقوارب المضادة للتلوث أبلغت إدارة قناة السويس استعدادها لمساعدة" الصديقة مصر" لإعادة الملاحة سواء على مستوى قطر السفينة "إيفر جيفين" أو على مستوى أعمال التجريف.

وأشار البيان الى ان الجانب اليوناني يتابع، على أية حال، التطورات في أزمة جنوح السفينة عن كثب ، على أمل أن تكون قناة السويس متاحة مرة أخرى للملاحة الدولية في القريب العاجل.

وأوضح بيان الخارجية اليونانية :" ان اليونان باعتبارها أمة بحرية بامتياز مع أكبر أسطول تجاري في العالم ، تولي أهمية خاصة لقيمة الملاحة الحرة ودون عوائق في جميع أنحاء العالم ، و تم اعلان التعبئة على الفور فيما يتعلق بالقضية الرئيسية التي نشأت مع توقف الملاحة فى قناة السويس بعد جنوح سفينة الحاويات "إيفر جيفين".