المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى قبل غلق باب تلقى الطلبات الثلاثاء

كتبت رحمة رمضان

تغلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الثلاثاء المقبل باب تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

"اليوم السابع" يوضح المستندات المطلوبة لتركيب عدادات الكهرباء الكودية:..

أولا.. المستندات المطلوبة

1- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية)

2-صورة عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية

3- صورة آخر إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها

4- صورة الوحدة المراد توصيل التيار الكهربائى لها من الخارج

5- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الإنترنت

ثانيا: شروط تركيب العداد الكودى:

1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى

2- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية

3- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة

7-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع و لكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.

8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.