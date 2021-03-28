اللقاح والاقتصاد محور محادثات التعاون بين العراق وروسيا

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بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، مع السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في كافة المجالات لاسيما الصحية والاقتصادية والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض النائب الأول لمجلس النواب العراقي - خلال لقائهما اليوم الأحد حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية العراقية، موضوع لقاح كورونا واهتمام العراق بالحصول على الجرعة الروسية منذ المراحل الأولى لبدء إنتاجه، معتبرا أن إيصاله بالسرعة الممكنة يعزز من قيمة العلاقة الثنائية بين البلدين، ويسهم في رفع الجانب المعنوي للمصابين بالوباء ويخدم القضية الإنسانية في مكافحة فيروس كورونا.

ودعا إلى تفعيل دور لجنة الصداقة العراقية - الروسية بما يسهم في خدمة الشعبين، ومنح الجانب الصحي الدور الأكبر من التعاون في المرحلة الحالية نتيجة ما يمر به العراق والعالم من انتشار لفيروس كورونا، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قبل السفير الروسي في هذا الاطار.