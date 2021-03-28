القبض على شخصين بحوزتهما 4 أطنان من أحجار خام الذهب في أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، من ضبط شخصين أثناء محاولتهما التنقيب عن الذهب وعثر بحوزتهما على 4 أطنان من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط شخصين أثناء قيادتهما سيارتين، وعثر على متنهما 115 جوالا للأحجار التى يستخلص منها خام الذهب وزنت نحو 4 أطنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمتهمين.

وكانت مباحث المرور بأسوان، تمكنت أمس من تحرير 487 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط 3 توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 78 مخالفة، وتحرير 102 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 80 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 120 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 104 مخالفات متنوعة.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .