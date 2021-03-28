"العقارات" تتصدر القطاعات المتداولة بالبورصة الأكثر تداولًا بـ1.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية ، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 636.1 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 767.5 مليون ورقة، بقيمة 704.9 مليون جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 10.5 مليون ورقة بقيمة 421.05 مليون جنيه، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 251.5 مليون ورقة بقيمة 420 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 162 مليون ورقة بقيمة 408.7 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 59.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 399.6 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 21.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 241.1 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 33.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 234.9 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 248.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 178.1 مليون جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول بلغ 30.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 155.9 مليون جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية وخدمات النقل والشحن، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 1.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 20 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 8.2 مليون ورقة بقيمة 13.6 مليون جنيه.

والبورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.