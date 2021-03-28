الشرطة الهولندية تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على قيود كورونا

وكالات

أكدت بلدية أمستردام في هولندا أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق مظاهرة تجمع فيها أكثر من ألف شخص للاحتجاج على قيود فيروس كورونا.

وألقت الشرطة القبض الأسبوع الماضي، على 150 شخصا شاركوا في مظاهرات مماثلة.

وفرضت السلطات الهولندية الأسبوع الماضي حظر التجوال في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا، يمتد من الساعة التاسعة مساء وحتى الرابعة والنصف من اليوم التالي، ويواجه المخالفون له غرامة قدرها 95 يورو.

وأثار القرار احتجاجات حاشدة في المدن، فيما مددت الحكومة الحظر حتى 31 مارس الجاري.