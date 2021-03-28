اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب فى 6 أفدنة منزرعة بالقصب بقرية صوص فى قنا

الأحد، 28 مارس 2021 12:32 م
السيطرة على حريق نشب فى 6 أفدنة منزرعة بالقصب بقرية صوص فى قنا سيارة مطافئ - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في زراعات قصب بقرية صوص في نقادة جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في 6 أفدنة من زراعات القصب في قرية صوص جنوب محافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا تحت إشراف العقيد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

وفي نفس السياق تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة على حريق نشب في شقة بالدور الثاني بشارع بور سعيد في مركز الوقف شمال محافظة قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


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