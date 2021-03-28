السياحة والآثار تضع اللمسات النهائية لموكب المومياوات استعداداً للانطلاق السبت

كتب محمد أسعد

تكثف كافة الجهات المعنية من وزارات وجهات أعمالها لوضع اللمسات النهائية لموكب المومياوات الملكية المقرر له يوم السبت المقبل.

واستكمالاً لاجتماعاته المكثفة لمتابعة التجهيزات النهائية لموكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه السبت المقبل، عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعاً مع ممثلى عدد من الوزارات والجهات الأمنية، بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ومسئولى الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات، وذلك فى مقر هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومتابعة كافة التفاصيل والتجهيزات النهائية لهذا الحدث الفريد لإخراجه بالمظهر الحضارى الذى يليق بمكانة مصر وبعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.

ووجه الدكتور خالد العناني الشكر لكافة أجهزة الدولة المصرية والوزارات المعنية وفريق عمل هذا الحدث على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الضخم والذي ينتظره العالم أجمع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكافة التفاصيل الخاصة بهذا الحدث، والتى تم اختيارها بعناية ودقة فائقة، مشيرا إلى أن الموسيقى التى سيتم عزفها موسيقى مصرية قديمة.

وأوضح أن الحدث يشارك به طلبة وأطفال وفنانين مصريين، كما أنه سيتم من خلاله إبراز مظاهر الجمال المختلفة فى كافة النقاط التى سيمر بها الموكب من متحف التحرير مروراً بميدان التحرير وعدة أماكن حتى الوصول إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إذاعة وبث هذا الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، لافتا إلى أن هناك 400 من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.

وأضاف أن الوزارة أطلقت حملة إعلانية للترويج لهذا الحدث على منصات التواصل الاجتماعى العربية والدولية وخاصة فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وبعد انتهاء الاجتماع، تفقد الدكتور خالد العناني برفقة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، اللمسات النهائية لقاعة العرض المركزية، والتي سيتم افتتاحها يوم السبت المقبل، ووجه الوزير بإجراء بعض التعديلات في طريقة عرض بعض القطع.