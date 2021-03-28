السكة الحديد: تضرر 20 "كشك" فى حريق نفق محطة الزقازيق ونواجه الأكشاك المخالفة

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن الحريق الذي شب في الخامسة من مساء السبت أسفر عن تضرر أكثر من 20 كشك، بينها ثلاثة متعاقدين فقط، والباقي مخالف.

وكانت قررت نيابة قسم أول الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، استعجال تقرير الأدلة الجنائية، وكذلك تحريات المباحث حول ملابسات الحريق الذي نشب في نفق للمشاة الواقع أسفل محطة السكة الحديد والممتد من ميدان المحطة حتى شارع فاروق وأسفر عن إلتهام 20 كشك.

كان شب حريق ضخم بنفق مشاة محطة الزقازيق ، ودفعت الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية بـ 10 سيارات إطفاء وتم السيطرة عل النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة .

كما انتقل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لمكان الحريق والوقوف على ملابسات الحادث ، وكلف المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ بتشكيل لجنة فنية وهندسية للوقوف على أسباب الحريق والأضرار والتلفيات الناتجة عنه.

وجاء الحصر الأولى لعدد الأكشاك التي نشب الحريق بها بلغ عدد 20 كشك بنفق المشاة أسفل السكك الحديدية ، وقامت الأدلة الجنائية و النيابة العامة بمعانية مكان الحريق لإجراء التحقيقات اللازمة والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.