السفير الألمانى: مستعدون للمشاركة لإنهاء جنوح سفينة قناة السويس إذا طلبت مصر

كتبت: هناء أبو العز

قال سيريل نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة، إن نحو 20% من حجم الصادرات والواردات الألمانية يتم نقلها من خلال قناة السويس، ولذلك فإن لدى ألمانيا اهتمام كبير بسحب سفينة ايفر جيفين التى تسبب، ووضعها على المسار، وحل هذه المشكلة يحتاج إلى دعم فنى قوى من كل الدول وخاصة أوروبا، وألمانيا لن تتردد لحظة واحدة فى تقديم الدعم إذا طلبت مصر.

وأضاف سيريل نون، أن موكب نقل المومياوات فى مصر، زاد من جعل مصر حاضرة بقوة فى الإعلام والتلفزيون الألمانى، وكان أفضل دعاية للبلاد.

وأشار سيريل نون، إلى وجود تعاون عسكرى مع مصر، وخاصة فى المجال البحرى، موضحًا أنه تم الاتفاق على توريد 10 غواصات دوريات حراسة فى سواحل البحر المتوسط.