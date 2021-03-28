قدم الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى، تعازى موريتانيا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضحايا جادث قطارى سوهاج، وذكرت الخارجية الموريتانية فى بيان رسمى اليوم الأحد، أن وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أجرى اتصالا هاتفيا بسامح شكرى وزير الخارجية المصرى قدم خلاله التعازى من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، باسمه الشخصى، وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين، للرئيس عبد الفتاح السيسى، و للحكومة وللشعب المصرى.
وأضاف البيان أن الوزير الموريتانى أعرب عن صادق المواساة والتضامن مع جمهورية مصر الشقيقة فى هذا المصاب، وخالص الدعاء والضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد ضحايا حادث سوهاج برحمته الواسعة وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
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