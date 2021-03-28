وأضاف البيان أن الوزير الموريتانى أعرب عن صادق المواساة والتضامن مع جمهورية مصر الشقيقة فى هذا المصاب، وخالص الدعاء والضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد ضحايا حادث سوهاج برحمته الواسعة وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.