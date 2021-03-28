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الرئيس العراقى يصف الانتخابات التشريعية المقبلة فى البلاد بـ"المفصلية"

الأحد، 28 مارس 2021 03:43 م
الرئيس العراقى يصف الانتخابات التشريعية المقبلة فى البلاد بـ"المفصلية" الرئيس العراقى برهم صالح
كتب : أحمد جمعة

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وصف الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، الانتخابات التشريعية المقبلة بـ"المفصلية"، مشيرا إلى ضرورة أن تكون نزيهة وتتساوى فيها فرص المشاركين.

وقال الرئيس العراقى فى بيان صحفى، أن "الانتخابات المقبلة مفصلية واستحقاقا وطنيا، ومن الضرورى تأمين إجرائها بنزاهة وأن تكون عادلة فى مختلف مراحلها وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها والتى كانت سببا فى عزوف المواطنين عن المشاركة فيها".

وأضاف: "هناك حاجة ماسة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبقة والاعتماد على البطاقة البايومترية، ومنح الفرصة للناخبين فى اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب والضغوط، وكذلك منح فرص متساوية للمرشحين فى المشاركة والترشح".

وأشار الرئيس العراقى إلى أن "هذه العوامل تمثل ركيزة أساسية لإنجاح الانتخابات والانطلاق نحو الإصلاح المنشود".

ويوم أمس أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى إجراء الانتخابات التشريعية فى موعدها الذى حددته الحكومة فى العاشر من أكتوبر المقبل بعدما كان فى السادس من يونيو من العام الحالي.


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