الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مشروع تركيب 74 شاشة رقمية بالمسجد الحرام

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، مشروع النظام الإرشادي الرقمي.
ويشمل مشروع النظام الإرشادي الرقمي 74 شاشة رقمية مختلفة المقاسات بحسب مكان تركيبها، تم تركيب 50 شاشة منها مع ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت عن بُعد، كما يتم العمل على توريد وتركيب 24 شاشة رقمية مع أعمال الربط لها بغرفة التحكم.وفق بيان صحفى للسفارة السعودية بالقاهرة.
وأكد الرئيس العام لشئون الحرمين رفع الوعي في الجانب الصحي والأمني والعلمي، وإرشادات الدخول والخروج من صحن المطاف ودعم خطط إدارة تفويج الحشود، من خلال بث رسائل قصيرة وهادفة في تلك الجوانب بعدة لغات عبر الشاشات التي تم تنفيذها في أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به.
تعمل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، على استقبال شهر رمضان المبارك بالمزيد من الخدمات إلى المصلين والوافدين على الحرم المكي.
وفى هذا الإطار، سبق أن دشن الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العربات الخاصة لسقيا مياه زمزم بالمسجد الحرام، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، ومدير إدارة سقيا زمزم أحمد بن شنبر الندوي.
وتمتاز العربة بسهولة تنقلها داخل المسجد الحرام وفي الساحات بهدف إيصال الماء لجميع الزائرين، وفق أعلى معايير السلامة والصحة والاحتراز الوقائي، وتم الدفع بالعربات في إطار استعدادات الرئاسة العامة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان المبارك، حيث إن كافة الخدمات بالحرمين الشريفين يراعى فيها أعلى معايير السلامة والوقاية الصحية، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمى للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى.
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