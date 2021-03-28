الرئيس الإندونيسى يندد بهجوم على كنيسة ويصفه بأنه "إرهاب"

رويترز

أدان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بشدة هجوما يشتبه أنه انتحاري وقع خارج كنيسة في مدينة ماكاسار في جزيرة سولاويسي اليوم الأحد مما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

ووصف الرئيس في مقطع مصور الهجوم في بلاده، بأنه "عمل إرهابي" وحث المواطنين على التحلي بالهدوء وقال إن الحكومة ستعمل على ضمان تأدية الجميع لعباداتهم "دون خوف".

وكانت قد قالت الشرطة الوطنية الإندونيسية إن مهاجمين يُشتبه بأنهما انتحاريان فجرا نفسيهما أمام كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار اليوم الأحد فأصابا 14 شخصا في أول أيام أسبوع عيد القيامة.