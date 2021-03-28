اليوم السابع
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الرئيس الإندونيسى يندد بهجوم على كنيسة ويصفه بأنه "إرهاب"

الأحد، 28 مارس 2021 10:46 ص
الرئيس الإندونيسى يندد بهجوم على كنيسة ويصفه بأنه "إرهاب" الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
رويترز

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أدان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بشدة هجوما يشتبه أنه انتحاري وقع خارج كنيسة في مدينة ماكاسار في جزيرة سولاويسي اليوم الأحد مما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

ووصف الرئيس في مقطع مصور الهجوم في بلاده، بأنه "عمل إرهابي" وحث المواطنين على التحلي بالهدوء وقال إن الحكومة ستعمل على ضمان تأدية الجميع لعباداتهم "دون خوف".

وكانت قد قالت الشرطة الوطنية الإندونيسية إن مهاجمين يُشتبه بأنهما انتحاريان فجرا نفسيهما أمام كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار اليوم الأحد فأصابا 14 شخصا في أول أيام أسبوع عيد القيامة.

وأضافت أن جماعة من المصلين كانت داخل الكنيسة التي تقع على جزيرة سولاويسي وقت الانفجار الذي تزامن مع اقتراب القداس من نهايته.

 


جوكو ويدودو

اندونيسيا

كنيسة

جزيرة سولاويسي

مدينة ماكاسار

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