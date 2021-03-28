اليوم السابع
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الدولة تستجيب لمطالب مواطنى محافظة أسوان.. اعرف التفاصيل × 10 ملعلومات

الأحد، 28 مارس 2021 05:00 ص
الدولة تستجيب لمطالب مواطنى محافظة أسوان.. اعرف التفاصيل × 10 ملعلومات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن

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استجابت الدولة للعديد من المطالب الجماهيرية بمحافظة أسوان ووضع الحلول العاجلة للمشاكل والهموم التي يعاني منها المواطن.

اليوم السابع يقدم أبرز الحلول للمشاكل الجماهيرية بأسوان:

أولاً: دراسة تحويل مشرحة أسوان العمومية لموقع بديل نظراً لتواجدها وسط منطقة سكانية ذات كثافة عالية، بجانب وقوعها في أحد المحاور الرئيسية للمدينة.

ثانيا:   توجيهات لمدير عام البريد للإسراع بافتتاح مكتب بريد قرية كروسكو بمركز نصر النوبة بجانب افتتاح مكتب بريد حى وسط مدينة كوم أمبو عقب انتهاء أعمال التطوير والتحديث بهما، وذلك لتخفيف مشقة التنقل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، بالإضافة إلى تخفيف التكدس والتزاحم عن مكاتب بريد أخرى.

ثالثاً: الوضع العام للإصابة بفيروس كورونا مستقر ومطمئن في ظل الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها والتي من أبرزها غلق الأسواق الأسبوعية وصالات الأفراح ودار المناسبات.

رابعاً : المتابعة الدؤوبة لحالات العزل المنزل بالتعاون مع المجتمع المدنى والمتطوعين من الشباب.

خامساً: توفير أسطوانات الأكسجين بأعداد كبيرة لتغطية احتياجات حالات العزل المنزلى، وأيضاً كاحتياطي لمستشفيات العزل.

 سادسا: التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضخ المزيد من معدات النظافة لرفع أكبر كميات من المخلفات وخاصة عن مدينة كوم أمبو لتحويل المخلفات إلى مدفن العلاقى الصحى لحين تخصيص مدفن مستقل لكوم امبو.

سابعا: تخصيص 35 مليون جنيه لإنشاء مجمع خدمات وسويقات بكوم أمبو لتوفير الخدمات الجماهيرية وتفريغها من الإشغالات والباعة الجائلين.

ثامنا: العمل على رفع مستوى الخدمة الطبية بمستشفى أسوان الجامعى .

تاسعاً : مراجعة التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية بمصنع كيما 2 الجديد .

عاشراً: رفع كفاءة بعض الطرق الداخلية وإعادة توزيع الأطباء على الوحدات الصحية للوفاء بالاحتياجات الجماهيرية.


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