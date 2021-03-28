اليوم السابع
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الداخلية توزع هدايا على المفرج عنهم وأسر السجناء بمناسبة عيد الأم.. صور

الأحد، 28 مارس 2021 02:00 م
الداخلية توزع هدايا على المفرج عنهم وأسر السجناء بمناسبة عيد الأم.. صور جانب من الاحتفالات
كتب محمود عبد الراضي

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أقامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الاجتماعى احتفالية (بنادى اتحاد الشرطة الرياضى) لعدد من المُفرج عنهم وأسر المسجونين، وتم خلال الحفل توزيع العديد من المساعدات العينية عليهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك فى إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية فى إحتفالات عيد الأم لعام 2021 ، وحرص وزارة الداخلية على تطوير أُطر العلاقة بين الشرطة والشعب من خلال الإستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطنين بهدف تعميق أواصر التواصل الإجتماعى المُفرج عنهم وأسر المسجونين ، وإتاحة الفرصة لهم للإحتفال بهذه المناسبة .

الاحتفال
الاحتفال

 

توزيع المساعدات
توزيع المساعدات

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

مساعدات للأسر
مساعدات للأسر

 


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