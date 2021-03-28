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الحج والعمرة السعودية: عمليات التحقق الصحى أولوية لضمان سلامة ضيوف الرحمن

الأحد، 28 مارس 2021 03:43 م
الحج والعمرة السعودية: عمليات التحقق الصحى أولوية لضمان سلامة ضيوف الرحمن الحجر الأسود - أرشيفية
إيمان حنا

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أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الوزارة تضع عمليات التحقق الصحى والتنظيمى ضمن أولوياتها لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

 

وقال إن الوزارة دائما ما تدعو قاصدى بيت الله الحرام بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتنظيمية، وضرورة الحصول على التصريح من تطبيق اعتمرنا، والحضور إلى مراكز استقبال المعتمرين الموضحة فى التصريح حسب الوقت المحدد مسبقًا، لضمان سلاسة العمليات التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن".وفق بيان صحفى للسفارة السعودية.

 

وأضاف الدكتور عبدالفتاح مشاط "إن الوزارة تعمل على توفير بيئة صحية وآمنه لضيوف الرحمن والعاملين فى منظومتى الحج والعمرة، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق الخطط المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19) كافة"، داعيًا جميع قاصدى بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوى الشريف إلى التأكد من اتباع الإرشادات الصحية والتنظيمية. متمنيا للجميع دوام الصحة والسلامة.


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