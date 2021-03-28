الحاجة سمرا تروى تفاصيل نجاتها من الموت فى حادث قطارى سوهاج "فيديو"

سوهاج ـ محمود مقبول

نشر اليوم السابع لايف مع الحاجة سمرا، إحدى مصابات حادث قطار محافظة سوهاج، حيث أكدت أن نجلها قام بطردها من المنزل وكان يبيع أثاث المنزل، فتوجهت لمحطة القطار لتتوجه للقاهرة لتعيش فى إحدى مساجد السيدة العيشة أو السيدة زينب.

وأضافت الحاجة سمرة الراوى، أن أحد أهل الخير اشترى لها تذكرة قطار، وهو فى طريقه توقف فى منطقة الحادث وفوجئت بالحادث وسقطت عليها الكراسى وسمعت من حولها جميعهم يقولون "يارب"، وكان يوجد شاب معه تليفون ويقوم بالتصوير ويطلب الاستغاثة من الجميع، وبعد دقائق حضر إليها شاب وأخرجها من أسفل الكراسى والزجاج، وحملها وأخرجها من عربة القطار وحملها الشباب على جسر الترعة لحمايتها وإسعافها داخل أحد منازل القرية.

وأكد أشهر سيدة بقطار ركاب حادث سوهاج، أنها لا تريد العودة لمنزلها وابنها نهائياً، حيث إن أسلوبه معها فى التعامل سيئ جداً ولا تريد الحياة معه، موضحةً أن أحد الشباب تواجد معها بالمستشفى منذ أمس وطلب أن يصطحبها لمنزله لحين توفير سكن لها بعيداً عن أبنائها.