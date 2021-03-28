الجنايات تقضى بالسجن 3 سنوات للمتهم في أحداث "عنف الظاهر"

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، بالسجن 3 سنوات للمتهم في أحداث عنف الظاهر، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهما بالتظاهر، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

وخلال جلسة سابقة تلا شادى سيف ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وقال :" إنه فى ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص".