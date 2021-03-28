اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا

الأحد، 28 مارس 2021 02:09 م
الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أحكام المحكمة الدستورية العليا، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مارس، برئاسة المستشار سعيد مرعى.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد مرعى وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد احمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد احمد الرزاز، والمستشار الدكتور عماد طارق البشرى، ومحمد ناجى عبد السميع "امين السر".
 
وأصدرت المحكمة حكمها في 14 دعوى، منهم 8 دعاوى دستورية و3 دعاوى تنازع، ودعوى واحدة منازعة تنفيذ، و2 دعوى تفسي أحكام.  
 

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