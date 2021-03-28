اليوم السابع
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التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في الأدوية

الأحد، 28 مارس 2021 08:00 ص
التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في الأدوية اموال - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية.
 
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، والحصول على أموال المواطنين بذات الزعم مقابل حصولهم على ربح شهرى ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
 
وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ملايين الجنيهات تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.
 
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة وتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات، نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهم، وبسؤاله أقر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته المبالغ المالية الخاصة بالمبلغ في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

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