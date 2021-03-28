التحالف المصرى لحقوق الإنسان يطالب إيطاليا بوقف التعسف بحق الناشط محمد عرفات

كتب محمد عبد العظيم

أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الإيطالية بحق الناشط النقابي محمد عرفات، مصري الجنسية، وأحد أهم قيادات نقابة كوباس، والمعنية بحقوق العاملين بشركة بإيطاليا.

كان محمد عرفات قد تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 1 فبراير 2021 على خلفية احتجاجه وعدد من العاملين بالشركة على فصل عدد كبير من العاملين بحجة إعادة الهيكلة، وهو الأمر الذي سيؤدى إلى تشريد مئات العمال وفصلهم بالمخالفة للقانون.

كان عرفات و3 من النقابيين قد ألقى القبض عليهم من التظاهرة بعد استخدام الشرطة الإيطالية العنف المفرط، تجاه المتظاهرين السلميين وفض المظاهرة بالقوة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ومطاردة المتظاهرين بالشارع، ووجهت إلى عرفات ورفاقه تهم التحريض على العنف ومقاومة موظف عمومي.

وقالت بسمة فؤاد، المدير التنفيذي لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن عرفات قيادة نقابية نزيهة لها تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق العمال ويطالب العمال بالسلمية في عرض مطالبهم والدفاع عن حقوقهم بكل الجنسيات، وخضوعه للإقامة الجبرية.