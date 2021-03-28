البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 1992 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13195 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 4177 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.28% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 2855 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1313 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 32 سهما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ريكاب للاستثمارات المالية، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، أصول للوساطة في الأوراق المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية، شركة النصر للأعمال المدنية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العبوات الطبية، التوفيق للتأجير التمويلي، اسيك للتعدين-اسكوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لصناعة الورق- راكتا.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مجموعة عامر القابضة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، مصر بني سويف للأسمنت، سماد مصر (ايجيفرت)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مينا للاستثمار السياحي والعقاري.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 1.4 مليون سهم، 2 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول مليون سهم، 51.6 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 550 ألف سهم، 610 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 691.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الشرقية-ايسترن كومباني، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 100 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، تراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 33.94 مليار جنيه، مقابل 38 مليار جنيه في 2019، وحققت خسائر خلال 2020 بقيمة 4.67 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 5.22 مليار جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة 10.5%، وخلال العام الماضي بلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة خسائر قدرها 4.68 مليار جنيه مقابل خسائر بقيمة 5.23 مليار جنيه، بينما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة في 2020 نحو 5.06 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 7.31 مليون جنيه في العام السابق له.