أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 132 مهاجرًا بينهم 5 إناث، غالبيتهم من جنسيات أفريقية، كانوا فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية.
وذكرت القوات، فى بيان نشرته بوابة الوسط الليبية، اليوم الأحد، أن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا، من إنقاذ المهاجرين فى إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين.
وأوضحت أنه تم تحريك الزورق "فزان" بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى موقع الإنقاذ، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم، وبعدها جرى إنزال المهاجرين فى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيدًا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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