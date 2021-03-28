وذكرت القوات، فى بيان نشرته بوابة الوسط الليبية، اليوم الأحد، أن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا، من إنقاذ المهاجرين فى إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين.

وأوضحت أنه تم تحريك الزورق "فزان" بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى موقع الإنقاذ، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم، وبعدها جرى إنزال المهاجرين فى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيدًا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.