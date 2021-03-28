الاستخبارات العسكرية العراقية تشن حملة تفتيش فى جبال حمرين

وأوضحت المديرية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن الهدف من حملة التفتيش البحث عن الأسلحة والأعتدة والمتفجرات فى بعض القرى الواقعة بناحية جبارة ضمن سلسلة جبال حمرين .

وأضاف البيان أن القوات داهمت مقرات لتنظيم داعش واستولت على 7 عبوات ناسفة ومقذوف هاون و3 اسطوانات مطفأة على شكل عبوات، فيما تكفلت القوات الهندسية بتدمير المواد .