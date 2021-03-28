الأمن المغربى يضبط 18 شخصا أثناء محاولة تهريب للمخدرات من أحد الموانئ

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تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة في ميناء طنجة المتوسط ، مساء أمس السبت، من ضبط 18 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، من بينهم سيدة، تورطوا في قضية ترتبط بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن أنه تم ضبط المتورطين بمحطة الذهاب للمسافرين بميناء طنجة المتوسط أثناء استعدادهم لمغادرة الأراضي المغربية على متن رحلة بحرية مدرجة لعودة الأشخاص المقيمين بالخارج، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش عن طريق "ابتلاع كبسولات في معدتهم".

وأضاف البيان أن عملية الكشف عن المخدرات بواسطة جهاز الأشعة الطبي أكدت وجود كبسولات كثيرة من مخدر الحشيش في أحشاء المتورطين.

وأشار البيان إلى أن إجراءات التفتيش التي جرت مكنت أيضا من ضبط أربع سيارات مسجلة بالخارج، يشتبه في استخدامها في نقل مهربي المخدرات.

وأوضح أنه تم التحفظ على المتورطين ووضعهم تحت الحراسة الطبية بهدف تفريغ كبسولات المخدرات المزمع تهريبها، وذلك في انتظار التحقيقات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين المحلى والدولي.