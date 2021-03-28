الأمن المغربى يضبط نحو 5 أطنان من مخدر الحشيش قبل تهريبها دوليا

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تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة، اليوم الأحد، من ضبط كميات من المخدرات تزن 4 أطنان و900 كيلوجرام من مخدر الحشيش خلال عملية أمنية بمدينة أيت ملول، وذلك على خلفية لتحقيقات النيابة العامة المغربية التي تجرى بعد ضبط 802 طن من مخدرالحشيش بمدينة القينطرة.

وأشار بيان صادر عن سلطات الأمن المغربية أن التحريات التي تجريها الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مستمرة؛ لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وضبط باقي المتورطين.