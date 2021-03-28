استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس وانطلاق 180 مركب صيد عقب توقفها لمدة 6 أيام

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، انطلاق رحلات الصيد ، واستئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط شمال المحافظة ، وبنهر النيل بعد توقفها لمدة 6 أيام ، لسوء الاحوال الجوية فى الأيام الستة الماضية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى ، إشارة من ميناء البرلس ، واستئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة 6 أيام ، وانطلقت 180 مركب صيد فى عرض البحر المتوسط ، فى رحلات صيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج.



استئناف حركة الصيد بميناء البرلس



انطلاق رحلات الصيد بميناء البرلس