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استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس وانطلاق 180 مركب صيد عقب توقفها لمدة 6 أيام

الأحد، 28 مارس 2021 11:18 ص
استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس وانطلاق 180 مركب صيد عقب توقفها لمدة 6 أيام انطلاق رحلات الصيد بميناء البرلس
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، انطلاق رحلات الصيد ، واستئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط شمال المحافظة ، وبنهر النيل بعد توقفها لمدة 6 أيام ، لسوء الاحوال الجوية فى الأيام الستة الماضية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى ، إشارة من ميناء البرلس ، واستئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة 6 أيام ، وانطلقت 180 مركب صيد فى عرض البحر المتوسط ، فى رحلات صيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج.

 

استئناف حركة الصيد بميناء البرلس
استئناف حركة الصيد بميناء البرلس

 

انطلاق رحلات الصيد بميناء البرلس
انطلاق رحلات الصيد بميناء البرلس

 

تعبأة المراكب بالوقود
تعبأة المراكب بالوقود

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نزول مراكب الصيد لميناء البرلس

تحسن الاحوال الجوية

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