ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى إيران وإغلاق دور السينما فى العاصمة طهران

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قررت السلطات الإيرانية تعطيل دور السينما فى العاصمة طهران بسبب تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عقب انتهاء عطلة "عيد النوروز" رأس السنة الشمسية.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن محمد رضا فراجي مدير عام الاشراف على العروض السينمائية بمؤسسة السينما الإيرانية، الذى قال "وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ستغلق دور السينما فى طهران اعتبارا من يوم غد الإثنين".

وأضاف : تم تعطيل دور السينما فى المدن التى تتلون باللون الأحمر (لون ارتفاع حدة تفشي الفيروس بحسب تصنيف السلطات الإيرانية)، لافتا إلى أن اعادة فتحها منوط بتغيبر الوضع الوبائى فى المدن إلى اللون الأصفر أو الأزرق، وأنه ليس من مسئوليته بل متعلق بقرار اللجنة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 8 آلاف و751 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و855 ألفا و674 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و928 حالة في وضع حرج.

وأشارت إلى تسجيل 89 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 62 ألفا و397 حالة.

وأضافت لاري، أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونا و593 ألفا و219 متعافيا حتى الآن.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 6ر12 مليون شخص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.