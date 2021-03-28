احذرى الإصابة بسكرى الحمل.. يسبب الرؤية المشوشة وتورم وإحمرار اللثة

كتبت مروة هريدى

مرض السكرى هو مرض صعب ومزمن بحد ذاته سواء كان من النوع الأول أو الثانى، ولكن مشاكله تتضاعف إذا كان مصحوبًا بالحمل، وهناك العديد من العلامات التحذيرية يجب أن تلاحظها المرأة أثناء حملها والتى تدل على ارتفاع مستويات السكر فى الدم وإمكانية إصابتها بداء سكرى الحمل، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

يضيف سكرى الحمل تحديًا بالنسبة للعديد من النساء أثناء فترة الحمل، حيث يجدن أنفسهن يعانين من مجموعة من الأعراض وبالرغم أنه فى الغالب مرض مؤقت وينتهى بمجرد انتهاء فترة الحمل إلا أنه يسبب العديد من المشاكل للأمهات وأطفالهن قبل وبعد الولادة، وفى الغالب لن تلاحظ العديد من النساء علامات الإصابة بسكرى الحمل ولن يكتشفن الحالة إلا من خلال الاختبارات الروتينية.

فيما يلى.. أعراض شائعة تدل على الإصابة بسكرى الحمل:

1- العطش الشديد وزيادة التبول

العطش المفرط من أولى علامات الإصابة بمرض سكرى الحمل، وذلك بسبب تراكم الجلوكوز الذى يُسبب إجهاد للكلى التى تعمل لوقت إضافى حتى تتمكن من تصفية السكر وامتصاصه، وإذا لم تتمكن الكلى من ذلك فإن الجلوكوز يخرج من الجسم عن طريق البول مما يسبب الجفاف والعطش المفرط وبالتالى زيادة التبول.

2- رؤية مشوشة

ارتفاع مستويات الجلوكوز فى الدم يؤثر على أنسجة جميع أعضاء الجسم من بينها عدسات العين ما يترتب عليه الرؤية الضبابية.

3- وخز اليدين والقدمين

يتسبب تراكم الجلوكوز غير المعالج فى تلف الأعصاب على نطاق واسع خاصة فى الأطراف، ويتسبب ذلك فى حدوث وخز وتنميل مع مرور الوقت وحرقان فى الذراعين واليدين والساقين والقدمين.

4- تورم اللثة واحمرارها

يؤثر مرض السكرى أيضًا على قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والبكتيريا لعدم عمل جهاز المناعة بالجسم بشكل أفضل ما يؤدى إلى تراكم البكتيريا حول الأسنان واللثة وظهور تقرحات وصديد.