اليوم السابع
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إنطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان.. صور

الأحد، 28 مارس 2021 02:01 م
إنطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان.. صور تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الاطفال بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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إنطلقت بمحافظة أسوان، اليوم الأحد ، الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين، من عمر يوم حتى 5 سنوات ، لمدة 4 أيام ، والتى تستمر خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس الجارى ، وتستهدف الحملة تطعيم 252 ألف و 726 طفل بمحافظة أسوان .

وتأتى تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا ، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين" بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط ، ويتم التطعيم من خلال عدد 1201 فرق ثابتة ومتحركة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والاماكن العامة  .

يُذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض .

 

تطعيم الأطفال بأسوان
تطعيم الأطفال بأسوان

 

تطعيم الأطفال فى الشوارع
تطعيم الأطفال فى الشوارع

 

جانب من التطعيم
جانب من التطعيم

 

جانب من حملة التطعيم
جانب من حملة التطعيم

 

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

 

حملة التطعيم
حملة التطعيم

 


مديرية الشئون الصحية باسوان

اسوان

التطعيم ضد شلل الاطفال

تطعيم الاطفال ضد مرض شلل الاطفال

القضاء على شلل الاطفال

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