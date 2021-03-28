إقامة صلاة جنازة زوجة محافظ أسيوط وسط إجراءات احترازية مشددة

أسيوط -هيثم البدري

أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم الأحد ، جنازة زوجة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بساحة مفتوحة بمستشفى أسيوط الجامعي، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة ، وبحضور عدد من قيادات المحافظة، وعدد محدود من قيادات ومسئولى أسيوط وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا ومراعاة التباعد.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط في بيان لها اليوم، عن وفاة زوجة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مشيرة إلى أنه جارى إعلان تفاصيل الجنازة.