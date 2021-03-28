اليوم السابع
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إقامة صلاة جنازة زوجة محافظ أسيوط وسط إجراءات احترازية مشددة

الأحد، 28 مارس 2021 01:21 م
إقامة صلاة جنازة زوجة محافظ أسيوط وسط إجراءات احترازية مشددة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط -هيثم البدري

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أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم الأحد ، جنازة زوجة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بساحة مفتوحة بمستشفى أسيوط الجامعي، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة ، وبحضور عدد من قيادات المحافظة، وعدد محدود من قيادات ومسئولى أسيوط وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا ومراعاة التباعد.
 
وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط في بيان لها اليوم، عن وفاة زوجة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مشيرة إلى أنه جارى إعلان تفاصيل الجنازة.

يأتى ذلك فيما أفادت مصادر طبية أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.


اسيوط

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