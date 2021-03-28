إعادة إعمار 41 منزلا بـ10 ملايين جنيه بقرية الغريرة بإسنا ضمن "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، افتتاح مشروع إعادة إعمار 41 منزلا وذلك بتكلفة حوالى 10 ملايين جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى مجلس قروى الكيمان قرية الغريرة والتى تمت برعاية شركة إعمار مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

حضر فعاليات الافتتاح كل من اللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، وإبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وصبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بالأقصر وقنا، وعدد من قيادات المحافظة والمجلس القروى.

وفى هذا الصدد قال اللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، أنه يشمل المشروع هدم وبناء 200 منزل تم تنفيذ منها 41 منزل كمرحلة أولى بتكلفة 10 مليون جنيه وتم افتتاحها، موضحاً أن المنزل بلغت تكلفته 244 ألف، حيث إن المنزل يتكون من حجرتين وصالة ومطبخ وحمام وباب جانبي حوش مواشي مبنى من المسلح والخرسانة، والمرحلة الثانية تشمل 159 منزلا سيتم بدء العمل بهم خلال الفترة المقبلة بالقرية.

وأضاف اللواء عماد أبو العزايم لـ"اليوم السابع"، أنه شهد مجلس قروى الكيمان بمدينة إسنا، خلال الشهور الماضية العمل على قدم وساق فى مشروع إعادة إعمار 41 منزل بقرية الغريرة وذلك بتكلفة حوالى 10 ملايين جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبمتابعة يومية من إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا.

فيما يقول الأمير عبد الغنى رئيس مجلس قروى الكيمان بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إنه كان يتابع بصورة يومية خطوات العمل فى مشروع إعادة إعمار عدد 41 منزل بقرية الغريرة التابعة للوحدة المحلية بالكيمان بإسنا جنوب الأقصر، وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه، بتمويل من شركة إعمار الإمارتية وبتنفيذ من جمعية مصر الخير، موضحاً تم خلال إعادة إعمار المنازل بالمرحة الأولى إنشاء عدد من الحدائق للأطفال، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بتحقيق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وتذليل أى عقبات تواجههم، وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.



إفتتاح-مشروع-إعادة-إعمار-41-منزل-بتكلفة-10-مليون-جنية



إفتتاح-مشروع-إعادة-إعمار-41-منزل-بقرية-الغريرة



تسليم-المنازل-للمواطنين-خلال-افتتاحها-بالاقصر



سكرتير-مساعد-الأقصر-وقيادات-المحافظة-خلال-الافتتاح



فرحة-سيدات-القرية-بافتتاح-منازلهن-الجديدة



قرية-الغريرة-تحتفل-بإفتتاح-المنازل-الجديدة