وقال الدبيلو، فى تصريح صحفى عقب لقائه مع سفيرة مملكة النرويج لدى السودان سيريس لوكان غيزيل، إن مملكة النرويج تبدى اهتماما كبيرا بعملية السلام، لافتا إلى أن اللقاء تطرق لما يجرى حاليا فى جوبا بشأن السلام فى السودان، على ضوء توقيع اتفاق إعلان المبادئ.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى قضايا تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، لافتا إلى أن النرويج أبدت استعدادها الكامل لدعم عملية السلام وتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان.

وأضاف أن سفيرة النرويج أعربت عن تطلعها لاتفاق سلام مع كل من كل عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة "تحرير السودان" برئاسة عبدالواحد محمد نور.

من جانبها، أوضحت السفيرة النرويجية أن لقاءها مع رئيس مفوضية السلام كان مثمرا وبناء، وقالت إنها سعيدة بالتحركات الإيجابية الجارية فى جوبا، والتى تكللت بتوقيع حكومة السودان والحركة الشعبية شمال برئاسة عبدالعزيز الحلو على إتفاق لإعلان المبادئ .

واعتبرت أن هذه التحركات خطوة كبيرة في مسيرة السلام في السودان، مؤكدة استمرار بلادها في دعم تنفيذ إتفاقية جوبا للسلام وعملية الإنتقال في السودان.