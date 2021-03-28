أوروبا تبدأ التوقيت الصيفى وسط عدم توافق فى الآراء بين الدول

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن عام 2021، يعتبر العام الذى يجب أن تحدث فيه الحركة الأخيرة للتوقيت الصيفى نظريا، وذلك بسبب عدم وجود توافق فى الآراء بين دول الاتحاد الأوروبى، وكذلك داخل الدول نفسها، ولكن من المتوقع أن يتخذ القرار النهائى وقت طويلا لاقراره، وتتحرك عقارب الساعة هذا الصباح فى الثانية ستكون الثالثة، مما يفسح المجال للتوقيت الصيفى وفى أكتوبر سيعود مرة آخرى إلى فصل الشتاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبى يرون أن للتوقيت الصيفى مزايا وعيوب، حيث أن لكل دولة مصلحتها على أساس خطوط العرض، لذا فإن الموافقة أو الرفض بالاجماع أمر مستحيل .

يختلف تأثير ضوء الشمس ومدته في كل دولة، وهذا لا يمكن تعديله، وما اقترحته المفوضية الأوروبية في عام 2018، بعد إجراء استشارة عامة، هو إلغاء التوجيه الذي يحدد التغييرات الزمنية وأن تختار كل دولة ما إذا كانت ستلتزم بوقت الشتاء أو الصيف.

في البداية، أوصت اللجنة بأن تتخذ الدول الأعضاء القرار فى عام 2019 ، ولكن تم تأجيله بالفعل إلى عام 2021 ، حيث لم يتم إحراز أي تقدم أيضًا، أدت قضايا مختلفة إلى إيقاف النقاش فى السنوات الأخيرة ، بالإضافة إلى صعوبة التوصل إلى إجماع حول قضية لم يتم التشاور عليها كثيرًا مع الحكومات والمجتمع المدني ، وفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.

ويقول التقرير إنه لا يوجد إجماع واضح على فوائد إلغاء التغييرات الزمنية، وإذا تم ذلك، فمن الأفضل اختيار التوقيت الصيفي أو الشتوي.

ويعتبر أحد أهداف التوقيت الصيفى هو توفير الطاقة، وفى الوقت الحالى يكون التأثير على توفير الطاقة ضئيلا بسبب اجراءات كورونا، وإذا تم فتح النقاش حول الصحة، حول كيفية تأثير هذه الحركة على إيقاعات الساعة البيولوجية، يعتقد علماء البيولوجيا الزمنية أن هناك تأثيرا خاصة فى الفئات الأكثر ضعفا مثل الاطفال وكبار السن.

لقد أثر سياق وباء كورونا في هذه الأشهر في تجميد النقاش فى إسبانيا على سبيل المثال، وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يؤدي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتي من الواضح أنها لن تضطر إلى اتباع أي توجيه أوروبي ، إلى خلق وضع صعب في أيرلندا إذا تم اتخاذ القرار بعدم تحريك عقارب الساعة، وهي قضية لا تتبعها المملكة المتحدة.

في الأسئلة التي طرحتها رابطة الدول المستقلة عندما أطلق الاتحاد الأوروبي النقاش حول التوقيت الصيفى، كان 62.5٪ ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون إنهاء تغيير الوقت، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن 65.4٪ يفضلون التوقيت الصيفي و 13.8٪ في الشتاء، رأي مخالف للمنصات التي تدافع عن ترشيد المواعيد لصالح فصل الشتاء طوال العام، لكن ليس من الضروري الخلط بين ساعات العمل الإسبانية - الطويلة مع استراحة الظهيرة - مع التغيرات الموسمية للوقت.

في ألمانيا، يُفضل أيضًا التوقيت الصيفي للاستفادة من بعض الضوء في فترة بعد الظهر ، بينما يُنصح في البرتغال بالحفاظ على التغيرين السنويين.