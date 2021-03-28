اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب بضائع خلال 24 ساعة

الأحد، 28 مارس 2021 11:41 ص
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب بضائع خلال 24 ساعة تهريب بضائع - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 9 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- مستلزمات طبية- إكسسوارات هاتف محمول)، وفى مجال تهريب النقد تم ضبط 1 قضية، وفى مجال تهريب المعادن النفيسة تم ضبط 2 قضية.

وأثمرت الجهود فى مجال تهريب الألعاب النارية عن ضبط 2 قضية، وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية بمضبوطات بلغت  246 قرص مخدر، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 27 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1349 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 191 حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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