اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 12:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"آلاء ودعاء" شقيقتان من ذوات الهمم ببورسعيد.. احترفتا صناعة الفوانيس بالخرز

الأحد، 28 مارس 2021 12:00 ص
"آلاء ودعاء" شقيقتان من ذوات الهمم ببورسعيد.. احترفتا صناعة الفوانيس بالخرز الاء ودعاء من ذوى الاحتياجات
بورسعيد - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"آلاء" و"دعاء" شقيقتان من ذوى الهمم "الصم والبكم" بمحافظة بورسعيد، وقد استطاعا أن يتغلبا على إعاقتهما بالرسم واحتراف صناعة فوانيس رمضان والأباجورات بالخرز، كما حصلتا على بطولة الجمهورية لكرة السلة.

وتقول والدة آلاء ودعاء خلال لقائها بـ"اليوم السابع"، إن بناتى فلذة كبدى والحمد لله تتميزان بذكاء حادا وتتميزان بالفراسة، وليس كما يعتقد الكثير من الناس بأن تفكيرهما محدود للغاية، ولكن بفضل الله عليهما فهما يتمتعان بسرعة البديهة والفراسة معا، ومن ثم عوضهما الله عن الحواس التى افتقدتاها بتذوقهما للفنون والموسيقية وغنتا معا على خشبة المسرح "تحيا مصر" باللغة الإشارة.

وأضافت والدة " آلاء" و"دعاء"، أنها رفضت أن تستسلم للواقع منذ نعومة أظافرهما قررت أن تؤازرهما ليتمكنا معا من مواجهة الحياة بكل مالها وما عليها ومن ثم قامت بإعطائهما دروس فى لغة التخاطب، وبالفعل نجحت وعلى مدار 5 سنوات تعلما لغة التخاطب.

وتابعت أنهما بعد تعلم لغة التخاطب التحقتا مباشرةً بمدرسة الأمل للصم والبكم، حتى تتمكنا من تعلم لغة الإشارة، وبفضل الله استطاعتا أن تجتازا معا المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وقام اللواء عادل الغضبان بتكريمهما لحصولها على المراكز الأولى لتميزهما دراسيا وعلميا وفكريا.

وقالت والدتهما إن آلاء عمرها 18 عاما، ودعاء 17 عاماً، وقد تفوقتا منذ طفولتهما بفن الرسم بالفحم وتجسيد الشخصيات العامة، حيث قامتا برسم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونجم ليفربول اللاعب المصرى محمد صلاح.

ومن جانبها أكدت والدتهما احترافهما عمل المشغولات اليدوية بالخرز مثل فوانيس رمضان والأباجورات وغيرها من لوحات الآيات القرآنية والطائرات والعرائس والعربات.

ومن جهة أخرى أكدت تفوقهما رياضيا فى كرة السلة، حيث حصدا المركز الثانى وحصل على الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية.

وناشدت والدتهما تبنى المواهب الفنية والرياضية ومشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة البطولات التى تؤهلهم لتمثيل مصر دولياً وعالمياً.

اباجورتان من الخرز صناعة يدوية
اباجورتان من الخرز صناعة يدوية

 

اشكال من فوانيس رمضان مصنوعة الخرز
اشكال من فوانيس رمضان مصنوعة الخرز

 

الشقيقتان الاء ودعاء
الشقيقتان الاء ودعاء

 

ديناصور-من-الخرز--مصنوع-يدوى
ديناصور-من-الخرز--مصنوع-يدوى

 

صورة بورتريه بريشة دعاء من ذوى الإحتياجات الخاصة
صورة بورتريه بريشة دعاء من ذوى الإحتياجات الخاصة

 

صورة من الفحم للنجم محمد صلاح
صورة من الفحم للنجم محمد صلاح

 

طائرة ركاب من الخرز شغل يدوى
طائرة ركاب من الخرز شغل يدوى

 

عربة من الخرز شغل يدوى
عربة من الخرز شغل يدوى

 

فوانيس مصنوعة من الخرز باسم دعاء والاء
فوانيس مصنوعة من الخرز باسم دعاء والاء

 

مجموعه من الاشغال اليدويه مصنوعة من الخرز
مجموعه من الاشغال اليدويه مصنوعة من الخرز

 


بورسعيد

الاء ودعاء

الصم والبكم

ذوى الاحتياجات

صناعة الفوانيس والاباجورات

صناعة الفوانيس والاباجورات بالخرز

فن الرسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصورة مبتاخدش فى إيده غلوة".. طالب من ذوى الإعاقة السمعية بقنا يبدع فى الرسم وفن الأركت.. "حسين" ينجز لوحة فنية فريدة خلال دقائق.. التحق بـ"التربية النوعية".. ويتمنى إنشاء كلية للصم والبكم وزيادة نسبة الـ 5%

الأحد، 21 فبراير 2021 08:30 م

"هايدي" طالبة بجامعة جنوب الوادي تعلمت لغة الإشارة لمساعدة الصم والبكم

الخميس، 18 فبراير 2021 06:12 م

بطل صعيدى ملهم من "الصم والبكم" بالأقصر.. دسوقى يعمل صباحا مشرف بالحى.. ومساء بصيانة الأجهزة والإلكترونيات.. ويؤكد: تعرضت لمضايقات.. وأقدم فيديوهات ترجمة للأخبار والوظائف والقرارات لذوى الهمم بلغة الإشارة

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:04 م

الشباب والرياضة": مسرحية لفريق من الصم والبكم ضمن مهرجان نواة للفنون المجتمعية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة