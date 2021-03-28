"آلاء ودعاء" شقيقتان من ذوات الهمم ببورسعيد.. احترفتا صناعة الفوانيس بالخرز

بورسعيد - محمد فرج

"آلاء" و"دعاء" شقيقتان من ذوى الهمم "الصم والبكم" بمحافظة بورسعيد، وقد استطاعا أن يتغلبا على إعاقتهما بالرسم واحتراف صناعة فوانيس رمضان والأباجورات بالخرز، كما حصلتا على بطولة الجمهورية لكرة السلة.

وتقول والدة آلاء ودعاء خلال لقائها بـ"اليوم السابع"، إن بناتى فلذة كبدى والحمد لله تتميزان بذكاء حادا وتتميزان بالفراسة، وليس كما يعتقد الكثير من الناس بأن تفكيرهما محدود للغاية، ولكن بفضل الله عليهما فهما يتمتعان بسرعة البديهة والفراسة معا، ومن ثم عوضهما الله عن الحواس التى افتقدتاها بتذوقهما للفنون والموسيقية وغنتا معا على خشبة المسرح "تحيا مصر" باللغة الإشارة.

وأضافت والدة " آلاء" و"دعاء"، أنها رفضت أن تستسلم للواقع منذ نعومة أظافرهما قررت أن تؤازرهما ليتمكنا معا من مواجهة الحياة بكل مالها وما عليها ومن ثم قامت بإعطائهما دروس فى لغة التخاطب، وبالفعل نجحت وعلى مدار 5 سنوات تعلما لغة التخاطب.

وتابعت أنهما بعد تعلم لغة التخاطب التحقتا مباشرةً بمدرسة الأمل للصم والبكم، حتى تتمكنا من تعلم لغة الإشارة، وبفضل الله استطاعتا أن تجتازا معا المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وقام اللواء عادل الغضبان بتكريمهما لحصولها على المراكز الأولى لتميزهما دراسيا وعلميا وفكريا.

وقالت والدتهما إن آلاء عمرها 18 عاما، ودعاء 17 عاماً، وقد تفوقتا منذ طفولتهما بفن الرسم بالفحم وتجسيد الشخصيات العامة، حيث قامتا برسم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونجم ليفربول اللاعب المصرى محمد صلاح.

ومن جانبها أكدت والدتهما احترافهما عمل المشغولات اليدوية بالخرز مثل فوانيس رمضان والأباجورات وغيرها من لوحات الآيات القرآنية والطائرات والعرائس والعربات.

ومن جهة أخرى أكدت تفوقهما رياضيا فى كرة السلة، حيث حصدا المركز الثانى وحصل على الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية.

وناشدت والدتهما تبنى المواهب الفنية والرياضية ومشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة البطولات التى تؤهلهم لتمثيل مصر دولياً وعالمياً.



اباجورتان من الخرز صناعة يدوية



اشكال من فوانيس رمضان مصنوعة الخرز



الشقيقتان الاء ودعاء



ديناصور-من-الخرز--مصنوع-يدوى



صورة بورتريه بريشة دعاء من ذوى الإحتياجات الخاصة



صورة من الفحم للنجم محمد صلاح



طائرة ركاب من الخرز شغل يدوى



عربة من الخرز شغل يدوى



فوانيس مصنوعة من الخرز باسم دعاء والاء