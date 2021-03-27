اليوم السابع
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5 أسباب لحصول جامعة الإسكندرية على المركز الثامن فى محو الأمية على مستوى الجامعات

السبت، 27 مارس 2021 03:00 ص
5 أسباب لحصول جامعة الإسكندرية على المركز الثامن فى محو الأمية على مستوى الجامعات جامعه الاسكندريه - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية وفى نحو الأمية، ويقدم "اليوم السابع" 5 أسباب تعريفية وهى..

 

1-استطاعت محو أمية 1059 دارسًا.

 

 2- الجامعة تواكب استراتيجية مصر 2030.

 

3- عقد بروتوكول تعاون بين مركز جامعة الإسكندرية لمحو الأمية "بكلية التربية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

 

3- تم فتح عدد من الفصول لمحو الأمية، تجاوز الـ 1250 فصلا فى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية ومطروح.

 

4- إجبار طلاب الفرقة الرابعة بكليات القطاع التربوي بجامعة الإسكندرية ( كلية التربية- كلية التربية للطفولة المبكرة -كلية التربية النوعية- كلية التربية الرياضية للبنين -كلية التربية الرياضية للبنات).

 

5- على كل طالب بمحو أمية 6 أفراد قبل تخرجه.


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