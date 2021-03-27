5 أسباب لحصول جامعة الإسكندرية على المركز الثامن فى محو الأمية على مستوى الجامعات

الإسكندرية أسماء على بدر

حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية وفى نحو الأمية، ويقدم "اليوم السابع" 5 أسباب تعريفية وهى..

1-استطاعت محو أمية 1059 دارسًا.

2- الجامعة تواكب استراتيجية مصر 2030.

3- عقد بروتوكول تعاون بين مركز جامعة الإسكندرية لمحو الأمية "بكلية التربية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

3- تم فتح عدد من الفصول لمحو الأمية، تجاوز الـ 1250 فصلا فى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية ومطروح.

4- إجبار طلاب الفرقة الرابعة بكليات القطاع التربوي بجامعة الإسكندرية ( كلية التربية- كلية التربية للطفولة المبكرة -كلية التربية النوعية- كلية التربية الرياضية للبنين -كلية التربية الرياضية للبنات).

5- على كل طالب بمحو أمية 6 أفراد قبل تخرجه.