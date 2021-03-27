وقال وزير الصحة الكاميروني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكاميرونية - إن الكاميرون لم تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك - V" كبديل للقاح البريطاني "أسترازينيكا".

وأضاف أن المشاورات ما زالت مستمرة للاختيار ما بين لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، و"سبوتنيك - V" في الروسي، و"مودرنا" الأمريكي.

يشار إلى أن الكاميرون وقع اختيارها، في البداية، على اللقاح البريطاني "أسترازينيكا"، وكانت بانتظار وصول أولى دفعات اللقاح.



يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية خلُصت - في أحدث تقرير لها - إلى أن لقاح "أوكسفورد أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا "آمن وفعال" و"غير مرتبط" بزيادة خطر حصول جلطات دموية، علاوة على أن "منافع اللقاح في الحماية من الإصابة بكوفيد-19 تتفوق على المخاطر المحتملة"، مما حمل عدة دول أوروبية - منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال - على التراجع عن وقف استخدام لقاح "أسترازينيكا".