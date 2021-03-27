وزير التعليم: دعم مادى لأسر الطلاب من ضحايا ومصابى حادث قطارى سوهاج

وأوضحت الوزارة، أنه بعد حصر المصابين من قبل الجهات المسئولة وتبين وجود طلاب بين الضحايا والمصابين، وجه الوزير على الفور مديري المديريات التعليمية بسوهاج وأسيوط وقنا، بمتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين بحادث قطارى سوهاج وتلبية جميع احتياجاتهم.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص "80 سريرا" بمدرسة الأمل للصم والبكم بطهطا، لخدمة المصابين واستقبال ذويهم، وجاري توفير أماكن أخرى، وذلك تيسيرًا على أسر المصابين في الحادث.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، عن صرف دعم مادي لأسر الطلاب المصابين وضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.