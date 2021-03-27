وزير الأوقاف يؤم المصلين لصلاة الغائب على ضحايا حادثى سوهاج وجسر السويس.. صور

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منذ قليل، صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث قطارى سوهاج وعقار جسر السويس بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها، وأَمَّ المصلين، وذلك عقب صلاة العشاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

ومن بين الحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة،الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو هاشم، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وقال وزير الأوقاف فى تصريحات له، إن أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث قطارى سوهاج، يأتى فى رمزية لمشاركة المجتمع كله لأهالى الشهداء فى مصابهم الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مساعدة عاجلة قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف جنيه لكل مصاب فى حادث قطارى سوهاج من الموارد الذاتية للوزارة ومن واقع الكشوف التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى وذلك إضافة إلى ما ستقوم وزارة التضامن بصرفه، وقالت الوزارة، أن ذلك يأتى فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف وحرصا منها على الإسهام إلى جانب مؤسسات الدولة المصرية فى تخفيف معاناة أى مكروب.