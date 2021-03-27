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وزيرة التضامن: نتكفل بعلاج أى إعاقة أو أجهزة تعويضية لمصابى حادث قطارى سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 12:15 ص
وزيرة التضامن: نتكفل بعلاج أى إعاقة أو أجهزة تعويضية لمصابى حادث قطارى سوهاج الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن تدخلت منذ معرفة الإسعاف الحادث، مع متطوعين وجمعيات أهلية، وتم الذهاب لمكان الحادث، وكل من يعانى من إصابات خفيفة تم نقله، ويتم التعامل نفسيا مع المصابين بتهدئة الأطفال والسيدات، وتقديم كل ما هو مطلوب مع الوزارات الأخرى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه يتم تقديم الدعم النفسى وليس المادى فقط، موضحة أن الرئيس السيسى وجه بمضاعفة التعويضات، مردفة: "الرئيس قال الـ50 ألف ضاعفوها، والمصابين من 20 إلى 40 ألف حسب نوع الإصابة، ومدة بقاء المصاب في المستشفى، والإعاقة نتكفل فيها فى وقت العلاج أو أجهزة تعويضية أو أطراف صناعية". 

وتابعت وزرة التضامن: "لو أن أسرة فقدت عائلها تكون فى رعايتنا ونتكفل بها على مدار الوقت، مردفة: "تلقينا أكثر من طلب من جمعيات أهلية ومؤسسات دينية وقطاع خاص ومتبرعين لمساعدة المصابين وأسر المتوفين، وتم فتح الحساب لتلقى التبرعات، وهو يختلف عن موارد الدولة"، لافتة إلى أنه لحين الانتهاء من الإجراء يتم إخراج مبالغ فورية من المؤسسة العامة للتكافل وجمعيات أهلية، لنخرج الموارد للأسر وهى فى المستشفيات ولا ننتظر الإجراءات".

 


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