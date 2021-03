هيئة قناة السويس تبدأ محاولة تعويم السفينة البنمية الجانحة

الإسماعيلية – السيد فلاح

تبدأ قناة السويس، محاولة تعويم جديدة فى الثانية ظهر اليوم، بالتزامن مع المؤتمر الصحفى المقرر أن يعقده الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بنادى الشاطئ بمحافظة السويس، للتعليق على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة بالقناة فى النقطة 151 ترقيم القناة.

وتسببت السفينة الجانحة فى قناة السويس، فى توقف حركة الملاحة فى القناة منذ صباح الثلاثاء الماضى، ووصول عدد السفن المنتظرة إلى 276 سفينة تنتظر العبور، وهى 127 سفينة فى مرسى السويس، و42 رأسية فى بحيرات الإسماعيلية، و107 فى مرسى بورسعيد الخارجي.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة مساء أمس، من خلال 9 قاطرات عملاقة فى مقدمتها القاطرة " بركة 1 " والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور" .

وأوضح الفريق ربيع، أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.

ونجحت محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، فى تحريك جزء بسيط منها، لكنها لم تنجح عملية التعويم بشكل كامل حتى الآن، وسط محاولات لإعادة تعويمها، وشملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة فى مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160طن، وعزت عادل.

وانتهت عمليات التكريك الخاصة التى تشرف عليها قناة السويس، فى مقدمة السفينة الجانحة بالقناة، فى النقطة 151 ترقيم، بعد إزالة وتكريك 20 ألف متر مكعب من الرمال، وبدأت عمليات التعويم من خلال القاطرة بركة 1، والقاطرة عزت عادل.

وقالت هيئة قناة السويس، إنه اتصالاً بالجهود المبذولة حاليًا لتعويم سفينة الحاويات التى جنحت أثناء مرورها بقناة السويس، فإنها تُثمن هيئة قناة السويس ما تقدّمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة فى تلك الجهود، وتتطلع للتعاون معها فى هذا الصدد تقديرًا لهذه المبادرة الطيبة والتى تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التى تربط بين البلديّن.

كذلك، أعربت هيئة قناة السويس عن صادق الامتنان أيضًا لكل ما تلقته من عروض للمساعدة فى هذا الشأن؛ مشيرةً إلى الجهود الجارية نحو إعادة تعويم سفينة الحاويات، ومؤكدةً على حرص هيئة قناة السويس على انتظام حركة الملاحة العالمية فى القناة فى أقرب وقت.

واستعانت هيئة قناة السويس، بشركة SMIT الهولندية واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الإنقاذ البحري، للمشاركة فى عملية تعويم السفينة التى تحمل علم بنما، وجانحة فى نقطة 151 ترقيم قناة السويس.

وشكلت قناة السويس، لجنة إدارة الأزمات بالهيئة برئاسة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وتم عقد اجتماع مع فريق عمل الشركة الهولندية وهى أحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الإنقاذ البحري، وأشادت الشركة الهولندية بالإجراءات التى اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة، وتم وطرح السيناريوهات المقترحة.

وتقوم شركة SMIT الهولندية بتقديم الاستشارات الفنية للهيئة الخاصة بإجراءات تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقةEVER GIVEN، ويتم التعامل من خلال الوحدات البحرية الخاصة بالهيئة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتًا، بالمجرى الملاحى لقناة السويس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها فى القناة وفقًا للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة بمشيئة الله.

وتتبع سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحى EVER GREEN، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.



السفن المنتظرة بقناة السويس

السفينة الجانحة



السفينة الجانحة بقناة السويس