نقل المصابين في انهيار عقار جسر السويس لمستشفيات السلام وعين شمس.. فيديو

كتب: محمود ياسين

نقلت سيارات الإسعاف المصابين في حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس حى السلام أول، لمستشفى السلام وعين شمس العام، حيث تم الدفع بـ 40 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و ٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) وعلى الفور إنتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .



انهيار عقار جسر السويس (1)



انهيار عقار جسر السويس (2)



انهيار عقار جسر السويس (3)



انهيار عقار جسر السويس (4)